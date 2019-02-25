Банк Англии спасает деривативы

Банк Англии объявил о введении ряда мер, направленных на сохранение трансатлантического рынка деривативов — вспомогательных финансовых инструментов — даже в случае неконтролируемого «брексита». Речь идёт о ежедневных оборотах в триллионы долларов.

«США и Великобритания, которые контролируют крупнейшие и самые комплексные рынки деривативов, несут ответственность за то, чтобы эти рынки устояли и продолжили эффективно работать. Именно на это направлены меры, о которых мы сегодня говорили», — сообщил глава Банка Англии Марк Карни.

Ещё в прошлом году он предупреждал, что «брексит» без договорённостей может попросту лишить законной силы многие деривативные контракты. В самом лучшем случае каждый контракт придётся переписывать.