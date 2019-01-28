"Брексит" без сделки приведёт к дефициту и росту цен

"Брексит" без сделки может привести к дефициту продуктов и росту цен в британских магазинах. Об этом накануне голосования в парламенте члены Британского консорциума предприятий розничной торговли предупредили правительство Терезы Мэй.

Представители компании в своем письме напоминают, что Великобритания импортирует из ЕС 70% потребляемых в стране скоропортящихся фруктов и ягод, 80% помидоров и 90% листового салата.

Документ опирается на оценки правительства, согласно которым в краткосрочной перспективе жесткий вариант "брексита" может привести к тому, что объем грузов, доставляемых в Соединенное Королевство через французский порт Кале, сократится на 87%.

В целом, около трети продуктов питания импортируются в Великобританию из Евросоюза и в случае "брексита" без сделки на них буду распространяться таможенные пошлины.

Сегодня примерно десятая часть продуктового импорта в Великобритании облагается тарифами.

Британские депутаты во вторник рассмотрят ряд поправок к законопроекту о выходе страны из состава ЕС. Одна из низ требует от правительства как исключить возможность "брексита" без сделки.