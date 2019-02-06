"Место в аду" для сторонников "брексита"

Председатель Европейского совета Дональд Туск вызвал раздражённую реакцию Лондона, заявив, что сторонникам «брексита» уготовано место в аду. Лидер большинства в британском парламенте Андреа Ледсом назвала высказывание Туска постыдным, а на Даунинг-стрит выразили сомнение, что оно пойдёт на пользу двусторонним отношениям между Брюсселем и Лондоном.

"Между прочим, мне интересно узнать, как выглядит место в аду, уготованное для тех, кто агитировал за «брексит», не имя ни малейшего представления, как его безопасно осуществить", – заявил Дональд Туск на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

Стороны подтвердили решимость не идти на уступки Лондону по вопросу так называемого «бэкстопа» для Северной Ирландии.

"Хотя мы рассчитываем на то, что «бэкстоп» никогда не будет применён, – завил Варадкар, – мы согласились с тем, что он необходим в качестве юридической гарантии того, что возвращения к жёсткой границе на острове Ирландия не будет, защищая в то же время целостность европейского единого рынка и таможенного союза. Я считаю, что события в Лондоне и нестабильность британской политики последних недель хорошо показывают, почему нам нужна юридическая гарантия".

«Бэкстоп» предполагает, что в случае выхода Британии из Союза без соглашения Северная Ирландия останется в таможенном союзе ЕС вплоть до достижения окончательной договорённости. Большинство в британском парламенте считает это покушением на единство Соединённого Королевства.