Праздник Света в Шардже

Со 2 по 11 февраля в Шардже (Объединенные Арабские Эмираты) проходит Фестиваль Света. такие красочные шоу уже стали хорошей традицией по всему миру вслед за Европой и, в первую очередь, Лионом, где история праздника уходит корнями в Средневековье.

Но и новые площадки, куда приезжают специалисты из разных стран, привлекают туристов новыми технологиями и красотой световых представлений. В Шардже фестиваль проводят уже в седьмой раз, в этом году - на 13 площадках, как сообщают в Управлении по развитию торговли и туризма Шарджи. Самые яркие события в этом зимнем красочном шоу - световое шоу в Пальмовом Саду и парад в лагуне Халид. Необычная подсветка украсит и другие здания, такие как университетская Ратуша, Дворец культуры, мечети Аль-Нур, Аль Таква и другие достопримечательности Шарджа.

В прошлом году в праздничные дни в Шардже побывали 560 тысяч туристов.