Аплодисменты Трампу от женщин в белом

Представительницы демократической партии удостоили американского президента аплодисментами в ходе его выступления перед Конгрессом США. Бурную реакцию вызвал следующий пассаж:

"Прошло сто лет после того, как Конгресс принял поправку к Конституции, давшую женщинам право голоса. И сегодня здесь работает больше женщин, чем когда-либо в истории", - произнёс Дональд Трамп. В ответ демократки, надевшие белые костюмы в память о суфражистках, встали и зааплодировали, скандируя "Да здравствует США!"