Поросячьи бега в Китае

В первый день Китайского Нового года в деревне Лангмушуй на юго-западе китайской провинции Гуйчжоу для зрителей были организованы поросячьи бега.

Испугавшись криков зрителей, свинки растерялись – некоторые из них остановились, а другие решили вернуться на старт. Но победитель все же был выявлен. Им стал рыжий поросенок местного жителя Тяня Сина.

Хозяин был несказанно рад победе своего питомца и заявил, что это хороший знак, и теперь его семья сможет, наконец, справиться с тяготами бедности.

Развитие свиноводческой отрасли в деревне в последние годы способствовало снижению бедности.