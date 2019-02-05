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США

На Гавайях намерены запретить продажу сигарет лицам моложе 100 лет

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 Анастасия Курносова 
На Гавайях намерены запретить продажу сигарет лицам моложе 100 лет
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В законодательное собрание американского штата Гавайи внесли законопроект, предусматривающий поэтапный запрет продажи сигарет лицам до 100 лет.

Федеральный закон США запрещает продавать табак лицам моложе 18 лет, однако на Гавайях законодательство о курении строже: покупать сигареты разрешается только с 21 года.

Согласно новому законопроекту, каждый год возрастная планка будет подниматься на 10 лет: в 2020 году планируется ограничить доступ к сигаретам жителям моложе 30 лет, в 2021 году - 40, затем 50, 60 лет. В 2024 году минимальный возраст продажи табака поднимется до 100 лет.

Однако и столетние жители Гавайских островов к этому времени вряд ли смогут купить сигареты: скорее всего, производители уже перестанут завозить на остров табак.

Правда, меры не будут распространяться на продажу электронных сигарет, жевательного табака и сигар. Туристам также не запрещается привозить с собой сигареты.

Сегодня во многих странах действует антитабачное законодательство. Согласно докладу ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, примерно две третьих стран (121 из 194), где проживает 63% населения планеты, применяют по меньшей мере одну из комплекса мер, направленных на ограничение употребления табака. В число этих мер входит запрет на курение в общественных местах и на рабочем месте, изменения в маркировке и запрет рекламы сигарет, повышение налогов на табачные изделия и т.д.

Например, в Сингапуре возрастной ценз на продажу сигарет растет каждый год: в 2018 году курить разрешалось с 18 лет, в 2019 – уже с 19, с 2020 года покупать сигареты смогут только двадцатилетние.

В России за последние 5 лет законодательство в области курения тоже ужесточилось, хотя и не так радикально. Штрафы за продажу сигарет несовершеннолетним, запреты на курение во многих общественных местах, ограничение в торговле табачными изделиями, ограничения в рекламе - все это привело к тому, что количество курильщиков в стране стало снижаться. Так, по данным социологических опросов о потреблении табака (GATS), в 2009 году курили 39 % взрослых граждан граждан (43,9 миллиона человек), а к 2016 году это число сократилось до 30,5 % (36,4 миллиона человек). В России самыми активными курильщиками являются мужчины: по статистике, продолжают курить около 50 % мужчин (это самый большой показатель в Европе) и только 14,5 % женщин.