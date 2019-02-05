Ницца готовится к карнавалу

На Лазурном берегу Франции в Ницце полным ходом идет подготовка к знаменитому карнавалу, который проходит в этом средиземноморском городе с 1873 года. В этом году он начнется 16 февраля и завершится 2 марта. Тема нынешнего праздника - "Король кино". Мероприятие будет приурочено к 100-летию легендарной киностудии Studios de la Victorine. Именно там в свое время родились такие всемирно известные картины как "И Бог создал женщину", "Жандарм из Сен-Тропе" и многие другие.

Художники и скульпторы в течение нескольких недель трудились над созданием гигантских фигур, которые своим появлением безусловно взбудоражат публику на улицах Ниццы во время трех основных парадов. Это будут не просто незнакомые персонажи, а красочные карикатуры на известных мировых политиков. Так, президенты Трамп, Путин, Макрон, канцлер Германии Меркель и глава Северной Кореи Ким Чен Ын предстанут в виде злобного и страшного персонажа кино клоуна Пеннивайза. К ним присоединятся режиссер Харви Вайнштейн, грозно нависающий над голливудской актрисой и жена Эманнуэля Макрона Бриджит с фигурой Мэрилин Монро.