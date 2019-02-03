На сноуборде через Старый город

12-летние Майло и его лучший друг Тибо воспользовались свежевыпавшим снегом в Бриансоне в Верхних Альпах, чтобы прокатиться на сноуборде по улицам Старого города. Видео, которое сразу вирусным, снял брат Майло - 14-летний Джоти. Для его реализации друзья сделали три дубля. Расположенный на высоте 1326 метров над уровнем моря, Бриансон является самым высоким городом Франции. В субботу в семи департаментах Франции был введен предпоследний (оранжевый) уровень метеорологической опасности в связи с сильными снегопадами и

гололедом. Особенно сложная ситуация сложилась в предгорье Альп, где снегопады, начавшиеся в пятницу вечером, заблокировали сотни машин. В Савойе около 600 автомобилистов, пытавшихся добраться до горнолыжных курортов, вынуждены были провести ночь во временных приютах.