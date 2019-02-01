Год свиньи каждый день

Жительница Тайваня Дженни Цай делит квартиру с четырьмя животными и бойфрендом.

Это не популярные нынче мини-пиги, а самые настоящие свиньи. 12 лет назад — на предыдущий год свиньи — ей подарили первого поросёночка; теперь это 65-килограммовый кабанчик. С тех пор она взяла ещё шестерых парнокопытных, трое из которых уже умерли.

По словам Дженни, животные чрезвычайно умны. Холодильник приходится подвязывать верёвкой, иначе откроют. Если хозяева болеют, свиньи находятся рядом и стараются по-своему утешить людей. Но если Дженни притворится больной, свиньи это поймут и устроят беспорядок.