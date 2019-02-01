Нелегальная говядина разошлась по Европе

Без малого три тонны мяса больных животных, нелегально забитых в Польше, ушли на экспорт в 10 стран Европы. В их числе Финляндия, Швеция, Франция, Испания, Португалия и Словакия. По словам руководителя польской Ветеринарной инспекции, все лоты обнаружены и отозваны, а в некоторых странах уничтожены.

"Все, кто причастны к случившемуся: владельцы фермы, откуда поступали больные животные, те, кто приобретал скот и работал на бойне, будут привлечены к уголовной ответственности, - заявил Павел Немчук, главный ветеринар Польши. - Полиция ведет расследование, и прокуратура в ближайшее время выдвинет обвинения".

Еще 7 тонн разошлись по польским магазинам. Министр сельского хозяйства Ян Кшиштоф Ардановский назвал случившееся "единичным случаем", но добавил, что проверки будут проведены на всех скотобойнях Польши. Оппозиция, в свою очередь, опасается серьезных последствий для польской экономики: "Доверие потребителей к польской говядине подорвано. Так же, как и доверие международных партнеров, которые импортируют польскую говядину в свои страны", - заявил Томаш Цимошевич, представляющий Гражданскую платформу Республики Польша.

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Витянис Андрюкайтис заявил, что уже в понедельник группа европейских инспекторов посетит бойню в Мазовецком воеводстве, где было снято скандальное видео. Он призвал польские власти обеспечить соблюдение европейских стандартов, учитывая, что Польша - один из крупнейших экспортеров мяса в Европе.