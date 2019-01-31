"Розовый протест" в Берлине

В Берлине "Гринпис" провел акцию протеста у офиса канцлера Ангелы Меркель. Одетые в розовое активисты принесли к зданию мешки с углем. Цель акции - заставить политиков прислушаться к Докладу угольной комиссии. В частности, в нем рекомендуется отказаться от использования угольных электростанций к 2038 году в рамках борьбы с изменением климата. По мнению "Гринписа" работы в этом направлении в стране продвигаются недостаточно быстро.

В настоящее время угольные заводы Германии производят наибольшее количество углекислого газа в Европе.