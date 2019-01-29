El Bulli снова открывает двери

Знаменитый испанский шеф-повар, один из авторов так называемой молекулярной кухни, Ферран Адриа сообщил о планах возобновить работу своего всемирно известного ресторана El Bulli 1846 в начале 2020 года. Только теперь, по замыслу владельцев, это будет не просто ресторан, а целый кулинарный центр с гигантской лабораторией, творческим клубом и музеем гастрономического мастерства.

"Там будет выставочный центр - 5 тысяч квадратных метров экспозиций и инноваций. Проще говоря - музей инноваций", - говорит Ферран Адриа.

По словам знаменитого повара, цель обновленного El Bulli заключается не в том, чтобы просто создавать новые блюда, а в развитии уже полученных знаний. Это, как он считает, может сделать Испанию ведущей страной в кулинарном мире.

"Наша цель - помочь проанализировать накопленные на самом высоком уровне навыки в ресторации, гастрономии и кулинарии. В этом наша миссия. Мы должны помогать тем, кто создает и творит", - говорит Ферран Адриа.

Ресторан El Bulli на побережье Коста Брава закрылся в 2011 году из-за экономического кризиса, несмотря на огромную популярность. За время существования он неоднократно признавался лучшим рестораном в мире.