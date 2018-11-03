Эта суббота началась в Брюсселе необычно. С самого утра на Монетной площади, по инициативе Красного Креста, пять удостоенных звезд Красного гида Мишлен шеф-поваров принялись готовить суп.
Шеф-повара накормили бездомных супом
Шеф-повара накормили бездомных супом
"Это тыквенный суп, - рассказывает один из них, Джованни Бруно, - сверху вы посыпаете его лесными орехами и добавляете сметану и пармезан, вот так на краешек"!
Приготовленные шефами 1000 порций предназначены для бездомных. Этой акцией бельгийский "Красный крест" начал зимнюю кампанию по сбору средств.
"Знаете, я проснулся сегодня утром и понял, что выдался очень холодный день, - говорит Александр Дионисио, еще одни шеф-повар из гида Мишлен. - И я почувствовал, что мы с коллегами вносим свою скромную лепту в дело помощи тем, кому повезло меньше"...
Затем добровольцы "Красного Креста" весь день и вечером раздавали приготовленный шеф-поварами суп бездомным жителям Брюсселя.
"Мы стараемся оказывать помощь всеми средствами, - объясняет Нэнси Феррони, представитель Красного Креста Бельгии, - будь то наши социально-ориентированные магазины или суповые кухни, которые мы открываем зимой, или раздача продуктовых наборов круглый год".
В прошлом году бельгийский Красный Крест оказал продовольственную помощь 44 тысячам человек, его сотрудники регулярно навещали 9 тысяч бездомных.
"Суп согревает, это хорошо для тела, ведь тело страдает", - говорит, принимая миску, женщина, не пожелавшая назвать свое имя.