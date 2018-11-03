Шеф-повара накормили бездомных супом

Эта суббота началась в Брюсселе необычно. С самого утра на Монетной площади, по инициативе Красного Креста, пять удостоенных звезд Красного гида Мишлен шеф-поваров принялись готовить суп.

"Это тыквенный суп, - рассказывает один из них, Джованни Бруно, - сверху вы посыпаете его лесными орехами и добавляете сметану и пармезан, вот так на краешек"!