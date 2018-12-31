Кухня Полярного круга

Вдали от модных европейских кулинарных направлений с богатой историей - таких, как Париж и Рим - повара у края Северного полярного круга прокладывают свои дороги. Новая северная кухня, как её называют, уже родилась и пользуется оглушительным успехом!

В ресторане Rakas в финской Лапландии в Рованиеми на родине Санта-Клауса подают традиционные национальные блюда, разрушающие стереотипы о худшей кухне Европы, как её называли когда-то Жак Ширак и Сильвио Берлускони.

"Мы экспериментируем с местными блюдами и надеемся скоро сделать наш ресторан стопроцентно скандинавским, финским, исключив из меню блюда французской и итальянской кухни",- говорит шеф-повар Джонатан Гаппи.

Один из таких экспериментов - рёбра северного оленя. Его мясо широко используется в скандинавской кухне, но рёбра мало кто готовит. А Гаппи сочетает их с брусничным вареньем, чипсами из разных корнеплодов, розмарином и можжевельником. Те, кто пробовал, говорят: "Язык проглотишь".

"Это невероятно вкусно. Мясо такое сочное, ароматное", - говорит посетительница ресторана.

Оленина, свежевыловленная озерная рыба, грибы и ягоды прямо из леса... Чистота, простота и свежесть, использование даров местной земли, климата и воды - вот основные тенденции Новой Северной кухни. Меню обновляется раз в три месяца с учётом сезонных продуктов.

Новая Северная кухня уже увенчана двумя мишленовскими звездами, которых удостоился ресторан Noma в Копенгагене знаменитого шеф-повара Рене Редзепи. Гаппи мечтает повторить его успех.