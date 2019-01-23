Болельщики верят в возвращение Салы

Футбольные болельщики надеются на чудо: во вторник вечером свыше тысячи человек собрались в центре французского Нанта, чтобы выразить свою поддержку пропавшему футболисту Эмилиано Сале. 28-летний аргентинцев ранее выступал за французский клуб "Нант". 19 января он официально вошел в состав валлийского клуба "Кардифф". Легкомоторный самолет, на борту которого находился Сала, вылетел из аэропорта французского города Нант в понедельник вечером и пропал с радаров в районе Нормандских островов. Всего на борту находилось два человека.