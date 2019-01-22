Роналду и Алонсо судят за неуплату налогов

Криштиану Роналду предстал перед судом. Нападающий итальянского "Ювентуса" прибыл в Мадрид, где проходят слушания по его делу: футболист обвиняется в уклонении от уплаты налогов. По данным правоохранителей, за годы выступления в "Реале" португалец задолжал испанской казне более 14 млн евро.

Параллельно с делом Роналду суд рассматривает дело другого бывшего футболиста, а ныне тренера юниорской команды "королевского клуба" Хаби Алонсо. Прокуратура обвиняет его в неуплате налоговой службе почти 2 млн евро.

"Они, может быть, и виртуозы футбола, но - не налогообложения. Вряд ли они сами додумались до подобных махинаций. Им в этом помогала целая команда профессионалов - юристов, бухгалтеров. За мошенничество, уклонение от уплаты налогов мы должны наказывать именно их. Они в ответе за потери испанской казны", - заявил глава объединения "Справедливое налогообложение" Алекс Кобам.

Сообщается, что в соответствии с соглашением с налоговиками, Роналду получит условный двухлетний срок и заплатит штраф в почти 19 18,8 млн евро.

Футболист перешел из мадридского "Реала" в "Ювентус" лишь в июле.