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Спорт

Роналдиньо задержали с поддельным паспортом

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 Ольга Кепински
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Ronaldinho
Ronaldinho   -  
Авторское право
Jorge Saenz/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо был задержан в Парагвае по подозрению в использовании поддельного паспорта при пересечении границы.

В отеле Асунсьона, где бывшая звезда "Барселоны" и "Милана" остановился вместе с братом Роберто, был проведен обыск. У второго также был найден поддельный паспорт.

По словам министра внутренних дел Парагвая Эуклидеса Асеведо, футболист отрицает вину, но при этом сотрудничает с властями.

В июле прошлого года сообщалось, что у Роналдиньо были конфискованы оба его паспорта: бразильский и испанский за неуплату налогов по недвижимости на общую сумму не менее $480 тыс.

По некоторым из них налоги не уплачивались на протяжении последних 15 лет.

В Парагвай 39-летний футболист приехал в рамках рекламного тура и кампании в защиту детей из бедных семей.

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