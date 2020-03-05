Роналдиньо задержали с поддельным паспортом

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо был задержан в Парагвае по подозрению в использовании поддельного паспорта при пересечении границы.

В отеле Асунсьона, где бывшая звезда "Барселоны" и "Милана" остановился вместе с братом Роберто, был проведен обыск. У второго также был найден поддельный паспорт.

По словам министра внутренних дел Парагвая Эуклидеса Асеведо, футболист отрицает вину, но при этом сотрудничает с властями.

В июле прошлого года сообщалось, что у Роналдиньо были конфискованы оба его паспорта: бразильский и испанский за неуплату налогов по недвижимости на общую сумму не менее $480 тыс.

По некоторым из них налоги не уплачивались на протяжении последних 15 лет.

В Парагвай 39-летний футболист приехал в рамках рекламного тура и кампании в защиту детей из бедных семей.