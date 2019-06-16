Фернандо Алонсо выиграл гонку "24 часа Ле-Мана"

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо вместе с Казуки Накаджима и Себастьеном Буэми во второй раз выиграли гонку "24 часа Ле-Мана".

Экипаж Toyota под номером 8 шел вторым, но за час до финиша у болида Майка Конвейя прокололось колесо и победа была упущена. Лидера определили 17 секунд. Toyota стала первым японским производителем автомобилей, выигравшим гонку два раза подряд.

Вместе с Алонсо на подиум поднялся его товарищ по Формуле-1 из команды McLaren Стоффель Вандорн. Он вместе с Виталием Петровым и Михаилом Алешиным из экипажа SMP Racing занял третье место.

Гонка "24 часа Ле-Мана" проходила в 87-й раз. В ней принял участие 61 экипаж.