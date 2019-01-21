Массовый митинг в Афинах против соглашения с Македонией

Более 100 тысяч человек собрались в воскресенье в центре Афин на площади Синтагма у стен греческого парламента на массовый митинг против соглашения со Скопье. Демонстранты с греческими флагами в руках исполняли на площади греческий гимн и пели патриотические песни, скандировали лозунги против "предательского соглашения со Скопье" и требовали, чтобы премьер-министр Греции Алексис Ципрас отказался от ратификации документа, по которому Республика Македония станет называться "Республикой Северная Македония". Группа демонстрантов поднялась по мраморной лестнице от памятника Неизвестному солдату к зданию парламента, проход к которому охраняли отряды полиции спецназначения в специальной экипировке. В полицейских полетели банки с краской, палки, камни, дымовые шашки. В ответ спецназ применил слезоточивый газ.