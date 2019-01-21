Беспорядки в Каракасе

В ряде районов Каракаса не утихают беспорядки и антиправительственные выступления, которые перерастают в столкновения со стражами порядка. Участники акций требуют улучшения условий жизни: в стране несколько лет не прекращается тяжелейший социально-экономический кризис.

Выступления спровоцированы новостью об аресте группы военнослужащих, похитивших оружие из здания Национальной гвардии на западе страны. Один из военных записал видеообращение с требованием отставки руководства страны.

Ряд венесуэльских СМИ назвал произошедшее попыткой военного переворота.