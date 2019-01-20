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Великобритания

"План Б" Терезы Мэй будет представлен Палате общин сегодня

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 Елена Караева 
"План Б" Терезы Мэй будет представлен Палате общин сегодня
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Тереза Мэй представит cегодня в Палате общин новый план выхода Британии из Европейского союза, уже получивший название "план Б".

Британский премьер намерена еще раз объяснить депутатам, что собирается делать возглавляемый ей кабмин, чтобы вывести переговоры о Brexit из тупика за два месяца до даты официального ухода Соединенного королевства из ЕС.

Ее однопартиец, министр торговли Лиам Фокс высказал свою точку зрения: "Население настроено "выйти", а парламент намерен "остаться". У парламента нет права присваивать себе решение по этому поводу, поскольку парламент уже сказал нации" "это вы принимаете решение, а уж мы будем искать пути его реализации".

Так вот, сейчас те, кто всегда оспаривали результаты плебисцита по брекситу, сейчас пытаются похитить весь процесс брексита, и украсть его результаты у избирателей", - подчеркнул политик.

Как сообщает ряд СМИ, правительство может пойти на заключение отдельного соглашения между Великобританией и Ирландией, которое позволит решить проблему пограничного режима с Северной Ирландией. Но как стало известно, противником такого договора может стать Дублин.

Раздаются и призывы продлить действие 50-ой статьи, это, как предполагается, поможет получить требуемое для составления нового соглашения время.Об этом, в частности, говорил теневой министр по "брекситу" депутат-лейборит Кир Стармер.

Но приостановить действие статьи хотят не только оппоненты Мэй, но и ее проевропейски настроенные однопартийцы, как, к примеру, Доминик Грив.

И именно его попытку внести сегодня поправку о возможности парламентариев приостанавливать действие статьи номер 50, представитель Мэй уже назвал "чрезвычайно настораживающей".

Новое голосование по новому варианту соглашения с ЕС назначено в Палате общин на 29 января.


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