Путь к "брекситу": британцы устали

Британские газеты пестрят заголовками о заседании в парламенте, на котором правительство Мэй выиграло голосование о доверии. Что будет дальше пока не знает никто, поскольку ни один из вариантов действий в отношении Евросоюза не имеет поддержки твердого большинства. Граждане королевства говорят, что устали.

Алиса Гаффней, госслужащая: "Что я думаю о происходящем... Если честно, я сыта по горло. Как известно, это уже длится порядка двух с половиной лет. И все хотят, чтобы все как-то разрешилось. Дискуссии все больше идут в политических кругах, между политиками, в пику демократическим настроениям британского общества".

Рейчел Хаус, глава компании по набору персонала: "То, что после голосования заявил лидер оппозиции Джереми Корбин, это слишком... Он просто вышел из себя, и не хочет обсуждать никакие другие варианты. Было бы лучше, чтобы другие партии вели активные дискуссии. Я беспокоюсь за своих детей и за их будущее".

Мэй призвала политические силы Великобритании сплотиться для того, чтобы претворить в жизнь результаты референдума о выходе из ЕС. Глава Лейбористской партии Корбин отказался от диалога с Мэй, заявив, что пойдет на переговоры лишь тогда, когда премьер исключит вариант "брексита" без соглашения. Мэй в связи с этим выразила свое сожаление.