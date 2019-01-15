Великобритания идет ко дну?

Соединенное королевство, которое пытается выйти из состава ЕС, похоже на "Титаник", столкнувшийся с айсбергом, убеждены активисты, которые устроили акцию возле Вестминстерского дворца, где заседает британский парламент. Капитан тонущего корабля - премьер-министр Тереза Мэй. В ее распоряжении - спасательный круг, на котором написано "народное голосование". Таким образом участники акции пытаются убедить власти страны провести второй референдум по "брекситу".

Демонстрация была организована в тот день, когда парламенту предстоит принять важнейшее решение - поддержать ли предложенное Терезой Мэй соглашение по "брекситу".