SIHH: Салон высокого часового искусства

В Женеве открылся 29-й Международный салон высокого часового искусства (Salon International de la Haute Horlogerie). В нынешнем году модели роскошных часов демонстрируют 35 производителей. На полях выставки пройдут конференции и встречи участников рынка. Организатор салона — Фонд высокого часового искусства (Fondation de la Haute Horlogerie). Часовая промышленность восстанавливает рост после недавнего падения, ключевым рынком для роста остается Китай. На выставке можно заметить много знаменитостей. В этом году Международный салон высокого часового искусства работает до 17 января и в четверг будет открыт для широкой публики.