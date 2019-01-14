Школа для русалок в Финляндии

В финском городке Эспоо городской бассейн превратили в "Школу для русалок". Руководит ею опытный тренер Арья Лундеквист, она много лет тренировала пловцов и проводила занятия по спортивному плаванию. Но теперь решила воплотить давнюю детскую мечту и поделиться с нею с окружающими.

Превращение в русалку начинается с облачения в хвост, сшитый из эластичной ткани, подобной той, из которой шьют купальники. Сначала на занятия ходили как девочки, но сегодня в "Школу русалок" приходят и мальчики.

В бассейне они плавают, учатся управлять своим хвостом и проплывать сквозь обруч. По словам Лундеквист, это не только игра, но и хорошая физическая нагрузка для детей.