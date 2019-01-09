Технологии на смену переводчикам и художникам

На техновыставке CES в Лас-Вегасе компания Google продемонстрировала цифровое устройство для синхронного перевода. Сервис "говорит" на 27 языках. По достоинству его оценит отельный бизнес, уверены в компании. Пилотные версии устройства уже используются в нескольких гостиницах Сан-Франциско, Нью-Йорка и Лас-Вегаса. Но не только будущее переводчиков оказалось под угрозой: технологии могут заменить и кисть художника, считают разработчики. Так, новый робот для оформления интерьеров Scribit всего за 15 минут способен нарисовать на стене по команде со смартфона не очень сложный портрет. Ожидается, что в этом году выставку посетят около 180 тыс. человек. CES 2019 продлится до 11 января.