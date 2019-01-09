За "Черным Назаретянином"

Сотни тысяч босых филиппинцев приняли участие в традиционной процессии "Черного Назаретянина". По узким улицам Манилы провезли копию статуи Иисуса из местной церкви Кьяпо - в напоминание о его пути на Голгофу. Верующие, а 80% населения Филиппин - католики, считают, что могут вылечиться от всех болезней и стать счастливее, если только прикоснуться к "Назаретянину" - или, хотя бы, к куску материи, который дотронулся до изображения. Такую силу статуе приписывают ввиду ее необычной истории: изготовленная в начале 17 века в Мексике, она уцелела при пожаре на судне, когда испанские колонизаторы везли статую на Филиппины. Путь верующих составляет примерно 7 км. В этом году в шествии приняли участие как минимум 800 тысяч человек. Красный Крест отметил более сотни обращений за медицинской помощью всего через несколько часов после начала процессии. Смерть из-за давки - также не редкое явление этого ежегодного события.