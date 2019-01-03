Карнавал черных и белых в Колумбии

В колумбийском городе Сан-Хуан-де-Пасто прошел "Карнавал чёрных и белых" - ежегодное красочное мероприятие. Здесь в единое целое сливаются традиционные элементы культур народов Анд и Амазонии, европейских переселенцев горячих испанских кровей и потомков рабов с Чёрного континента. В рамках этого мероприятия проходит также и детский парад - "Карнавалито". Дети учатся традиционным ремёслам, народным и уличным искусствам, развиваются вместе со своим "карнавальчиком", чтобы в год совершеннолетия перейти во "взрослую лигу", торжественно приняв участие в главном параде.



Теперь вы можете следить за новостями Euronews на нашем канале в Telegram и в соцсети "Одноклассники".