Музей Феррари: "Михаэль 50"

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В честь пятидесятилетия Михаэля Шумахера 3 января Музей Феррари представил выставку, посвящённую прославленному гонщику. В итальянский Маранелло съехались поклонники "Формулы-1" и "Скудерии" со всей Европы. Больше 10 лет, говоря о Шумахере-пилоте "Феррари", добавляют приставку "бывший". Несмотря на это, команда и по сей день считает его "своим чемпионом", называя годы работы с ним "эпохой Шуми".

Выставка "Михаэль 50" рассказывает о богатой триумфами и рекордами спортивной биографии немецкого гонщика. 91 победа, 155 подиумов - поведать есть о чём. F130 и три выигранных Гран-при в стартовом сезоне под знамёнами "Феррари"; легендарные F399, F1-2000 и начало многолетней гегемонии итальянской команды в "королевских гонках"... Отдельный зал музея отведён для экспозиции машин, за рулём которых побеждал Шумахер, болидов, в разработке и тестировании которых участвовал.