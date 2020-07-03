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Спорт

Новый сезон "Формулы-1"

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 Ирина Шелудкова
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Трасса в Шпильберге
Трасса в Шпильберге   -   Авторское право  AP Photo/Darko Bandic
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Первый этап нового сезона "Формулы-1" стартовал в австрийском Шпильберге. Начало сезона было отложено почти на четыре месяца из-за пандемии коронавируса.

Главный фаворит в борьбе за титул — пилот "Мерседеса", шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон уже стал победителем первой практики на трассе. Один из главных конкурентов Хэмилтона — гонщик Aston Martin Red Bull Макс Ферстаппен из Нидерландов. Он говорит:

"Очень непривычно, что пришлось так долго не садиться за руль из-за карантина, такое в моей жизни происходит впервые, конечно, мы тренировались на виртуальных симуляторах машин, многие гонщики готовились именно таким образом".

Конкуренцию фавориту составляют также пилоты "Феррари" из Германии Себастьян Феттель и монегаск Шарль Леклер.

Гонки на автодроме Red Bull Ring организованы с соблюдением строгих санитарных мер. Французский автогонщик Пеьр Гасли, выступающий в итальянской команде Scuderia Alpha Tauri, говорит: "Риск есть всегда. Со своей стороны мы должны сделать все возможное, чтобы соблюдать необходимые меры безопасности. Это наша общая ответственность''.

После Шпильберга гонки пройдут на автодромах в пригороде Будапешта, в британском Сильверстоуне, испанской Барселоне, бельгийском Спа и итальянской Монце. Календарь оставшихся этапов будет опубликован позднее. Гран-при России в Сочи планировалось организовать с 25 по 27 сентября.

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