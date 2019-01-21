Бенито Гуэрра - чемпион чемпионов

Четырехкратный победитель "Формулы 1" Себастьян Феттель не смог пройти дальше группового этапа Гонки чемпионов. Немец проиграл два заезда из трех. Его обошел в том числе 19-летний сын Михаэля Шумахера Мик, который в прошлом году выиграл "Формулу 3".

За день до индивидуальных соревнований оба спортсмена вместе представляли команду Германии в Кубке наций, который также разыгрывается в рамках Гонки чемпионов. Но и тут удача была не на стороне немцев – в финале они уступили датчанину Тому Кристенсену и шведу Йохану Кристофферссону из команды Скандинавии.

Чемпионом чемпионов стал мексиканский раллист Бенито Гуэрра. В финальных заездах он дважды обогнал француза Лоика Дюваля, чье главное достижение пока - победа в "24 часах Ле-Мана" в 2013 году. Сначала Гуэрра обошел Дюваля при пилотировании ралли-автомобиля, а затем еще раз доказал свое превосходство, обогнав противника в гонке спорткаров.