Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед в гонках гран-при. Шестикратный чемпион мира, выступающий за команду Mercedes, пришёл первым на трассе «Портиман» в Португалии.

Для 35-летнего Льюиса Хэмилтона эта победа стала 92-й в карьере — впервые он поднялся на вершину пьедестала в 2007 на гран-при в Канаде. Рекордный финиш британский гонщик посвятил всем сотрудникам команды Mercedes.

Вторым после Хэмилтона на португальской трассе пришёл его напарник по команде Валттери Боттас, замкнул тройку лидеров Макс Ферстаппен на болиде Red Bull. Они же занимают первые места в общем зачёте. Mercedes лидирует в Кубке конструкторов, опережая Red Bull и Racing Point.

Следующий этап чемпионата мира пройдёт 1 ноября в Эмилии-Романье на трассе Имола.