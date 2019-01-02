Настоящее и прошлое Михаэля Шумахера

"Сегодня мы хотели бы оглянуться назад на его достижения, рекорды и его радость от побед. Уверяем вас, он в хороших руках и мы делаем все возможное, чтобы помочь ему. Пожалуйста, поймите, что следуя пожеланиям Михаэля мы оставляем чувствительную тему [состояния] его здоровья, как и всё, что касается личной жизни. В то же время, мы благодарны всем за вашу дружбу и хотим пожелать всем здоровья и счастья в 2019 году."

С момента получения черепно-мозговой травмы в декабре 2013 года на горнолыжном склоне Мирибель Шумахер остается под постоянным медицинским контролем в домашних условиях. Первые месяцы после инцидента Махаэль находился в искусственной коме в больнице Гренобля.

По известной из открытых источников информации, в прошлом году расходы на его лечение значительно снизились, что говорит о более стабильном состоянии. Тем не менее семья Шумахера настаивает на полной секретности о состоянии здоровья великого гонщика. Об этом, в частности, постоянно напоминает супруга бывшего чемпиона F1 Коринна.

Шумахер со своей супругой Коринной и менеджером Вилли Вебером Reuters

В заявлении семьи Шумахера говорится также, что в день его 50-летия фонд Keep Fighting @keepfighting ("Борьба продолжается") откроет виртуальный музей чемпиона, доступный, в частности, с помощью нового мобильного приложения.

Пьедестал почёта Шумахера

Михаэль Шумахер - 7-кратный чемпион мира в гонках класса "Формула-1", причём с 2000 по 2004 год этот титул доставался спортсмену пять раз подряд. Впервые он стал чемпионом в 1994 году, выступая за команду "Бенеттон", а на следующий год отстоял титул. В 1995 году, подписав контракт с "Феррари" Шумахер не сразу добился успеха: вновь взойти на пьедестал почёта ему удалось лишь в 2000 году. Многократно подтверждая титул чемпиона, он уступил его в борьбе с Фернандо Алонсо ("Рено") лишь в 2005 году.

С декабря 2009 года и до момента трагедии на горнолыжном склоне Шумахер выступал за команду "Мерседес-Бенц".

Как и многие гонщики "Формулы-1" Шумахер начинал свою карьеру на картинговых трассах, а затем пересел на "Формулу-3". Чемпионом в автогонках этого класса в прошлом году стал и сын спортсмена Мик Шумахер.