Цирк для папы римского

Зал Павла Шестого в Ватикане. Папа Франциск смотрит цирковое представление в среду во время своей первой еженедельной аудиенции в новом 2019 году.

Группа акробатов и жонглеров кубинского цирка выступили с коротким шоу на сцене перед папой. Один из исполнителей вовлек понтифика в представление, поместив вращающийся шар ему на палец.

Папа Фрэнсис приветствовал исполнителей и поблагодарил их за то, что они несут людям красоту через своё искусство. он пожелал всем присутствующим счастливого нового года.