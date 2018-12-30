Собачье дефиле по улицам Мадрида

Сотни питомцев и их хозяев в воскресенье продефилировали по улицам Мадрида. Праздничный выгул собак устраивают в испанской столице ежегодно. Цель мероприятия под названием San Perrestre: привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных.

Пробудить у испанцев желание обзавестись четвероногим другом участники попытались весьма оригинальным способом - всевозможными нарядами и аксессуарами. Так, многочисленные зрители - жители и гости города - могли лицезреть в рядах прогуливающихся собак в балетных пачках, галстуках и бабочках, в костюмах персонажей известных фильмов.