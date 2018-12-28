Новая угроза для Индонезии

Власти Индонезии повысили уровень опасности и расширили зону отчуждения до 5 километров вокруг кратера вулкана Анак-Кракатау, расположенного в Зондском проливе. Об этом сообщило индонезийское Национальное управление по стихийным бедствиям. Накануне участились выбросы горячего пепла и сгустились облака дыма. Сам пепел не представляет угрозы, но жителям затронутых районов рекомендовали носить защитные маски и очки. Кроме того в Индонезии изменили маршруты всех полетов в районе вулкана и ввели бесполетную зону в радиусе 5 километров от Анак-Кракатау. Извержение вулкана и последовавший за ним оползень вызвали 22 декабря крупное цунами, в результате которого на островах Суматра и Ява погибли более 400 человек.