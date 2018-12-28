День Простаков в Испании

В испанском городе Иби провинции Аликанте прошло традиционное мучное сражение Els Enfarinats. Этот необычный фестиваль проводят ежегодно в "День Простаков" (исп. El Dia de los Santos Inocentes). Главное оружие - яйца и мука. В бою участие принимают только мужчины. 28 декабря, город практически полностью обсыпает мукой. Эта интересная традиция раз в год привлекает внимание туристов и журналистов. Согласно легендам, этот фестиваль проводился ещё в Древнем Риме. В 50-е годы ХХ века власти запретили празднование фестиваля, но в 1981 году он возродился с некоторыми новшествами.