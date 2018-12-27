Главным украшением рождественской программы Венской Оперы стала волшебная флейта - последняя работа Моцарта, названная самим композитором самой любимой.
Рождество под "Волшебную флейту"
Французский тенор Бенджамин Бернхайм спел партию принца Тамино; его вдохновенный герой готов бороться с силами зла, чтобы обрести любовь. Для Бернхайма "Волшебная флейта" - важный этап на пути профессионального и личностного роста.
Бенджамин Бернхайм, тенор: "Эта опера очень изящно и ненавязчиво помогает перейти на следующий этап. Любой ее герой - будь то Тамино, Папагено или Памина - учат вас чему-то. В этой работе немало жестких, черных моментов: там очень ощутим расизм, сексизм. Моцарт во всех своих операх обязательно поднимает проблему, а в конце находится решение - через любовь, соединение людей....Волшебная флейта - бессмертна; уверен, что она будет звучать и через сто лет, и через двести...
Tамино - это особый музыкальный характер. Представим его в сегодняшнем контексте соцсетей. Наш принц влюбляется по портрету, ну, или фотографии. Совсем как в инстаграме или фейсбуке: увидел, поставил "лайк" и пропал. В нем буквально все взрывается - сексуальное, чувственное желание, все сразу. Ему хочется увидеть предмет обожания, говорить с ней, установить отношения. Перемена в состоянии принца мгновенна и остра. Для меня Тамино в этот момент становится взрослым, он берет на себя ответственность Говорит себе: "Вот в этом направлении: я хочу двигаться, хочу чего-то добиться в жизни".
Предмет влюбленности принца - принцесса Памина; ее партию спела молдавская сопрано Валентина Нафорницэ. По сюжету, принцесса томится в в замке волшебника Зорастро и в какой-то момент разуверятся в любви и преданности пришедшего искать ее Тамино.
Валентина Нафорницэ, сопрано: "В какой-то момент ей ничего не остается, как задуматься о самоубийстве... она останавливается и поет свою ангельскую, разбивающую сердце арию. Да, она чувствует себя потерянной. При этом стремится быть доброй со своей матерью, с Зорастро, всем хочет угодить, Тамино в том числе. В конце она чуть не теряет навсегда свою настоящую любовь".
Самая любимая опера Моцарта исполняется в Вене под руководством маэстро Адама Фишера.
Адам Фишер, дирижер: "В "Волшебной флейте" - где-то треть музыкальных решений из "Фигаро" и "Дон-Жуана" и очень много нового. А после "Дон-Жуана", величайшей в истории оперы, все думали, что Моцарту больше ничего нового не написать. Он же под закат жизни нашел иной стиль..... в этот период ему требовалось гораздо меньше для передачи накала эмоций. Какой еще шедевр вышел бы из-под его пера, проживb Моцарт еще 3-4 месяца?"