Рождество под "Волшебную флейту"

Французский тенор Бенджамин Бернхайм спел партию принца Тамино; его вдохновенный герой готов бороться с силами зла, чтобы обрести любовь. Для Бернхайма "Волшебная флейта" - важный этап на пути профессионального и личностного роста.

Бенджамин Бернхайм, тенор: "Эта опера очень изящно и ненавязчиво помогает перейти на следующий этап. Любой ее герой - будь то Тамино, Папагено или Памина - учат вас чему-то. В этой работе немало жестких, черных моментов: там очень ощутим расизм, сексизм. Моцарт во всех своих операх обязательно поднимает проблему, а в конце находится решение - через любовь, соединение людей....Волшебная флейта - бессмертна; уверен, что она будет звучать и через сто лет, и через двести...

Tамино - это особый музыкальный характер. Представим его в сегодняшнем контексте соцсетей. Наш принц влюбляется по портрету, ну, или фотографии. Совсем как в инстаграме или фейсбуке: увидел, поставил "лайк" и пропал. В нем буквально все взрывается - сексуальное, чувственное желание, все сразу. Ему хочется увидеть предмет обожания, говорить с ней, установить отношения. Перемена в состоянии принца мгновенна и остра. Для меня Тамино в этот момент становится взрослым, он берет на себя ответственность Говорит себе: "Вот в этом направлении: я хочу двигаться, хочу чего-то добиться в жизни".