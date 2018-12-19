В Бразилии сгорело 600 домов

Около 600 домов были уничтожены пожаром в бразильском городе Манаусе на севере страны. Как сообщается, в результате пострадали четыре человека, данных о погибших нет. Огонь начал распространяться с бедного района, застроенного десятками деревянных зданий, вечером в понедельник. Затем он перекинулся на каменные дома. В результате без крова остались 2,5 тысячи местных жителей. Бразильские СМИ сообщают, что, по некоторым данным, пожар мог начаться из-за взорвавшейся скороварки. По данным представителей службы гражданской обороны, по масштабу этот пожар уже стал по меньшей мере вторым в истории региона.