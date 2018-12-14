Цена портвейна после "брексита"

Популярность португальского крепленого вина в Великобритании стала следствием торговых войны XVIII века. Что ждет производителей и продавцов портвейна после выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза? Власти Португалии заявляют, что "брексит" без соглашения станет трагедией.

Глава британской компании Taylor Эдриен Бридж объясняет: "Брексит" служит дестабилизирующим фактором. С момента голосования по "брекситу" в 2016 году стоимость фунта стерлингов упала не менее чем на 15%. Если британцы покинут Евросоюз по "жесткому" сценарию, то фунт может потерять еще 15%. Это станет катастрофой для нашего бизнеса. Мы сможем продолжать работу, если поднимем цены, но я не думаю, что британские потребители будут готовы заплатить за портвейн еще на 15% больше. Наш бизнес может сократиться вдвое. И это серьезно".

Великобритания считается одним из основных рынков для сбыта портвейна, и для компании Taylor — это четверть объема продаж.

Эдриен Бридж, Taylor: "Если наш бизнес в Великобритании сократится вдвое, то мы потеряем десять миллионов евро, что важно для нас, для долины Дору и всех, кто занят в этой сфере. Новые рынки сбыта найти не так просто. На это требуется время. Если мы покинем ЕС по сделке Мэй или по "жесткому" сценарию, то нас ждет как минимум 4 года неопределенности и в таких условиях заниматься очень трудно

Комментирует Жилберту Игрехас, президент государственного Института вин Дору и Порту: "Так или иначе все компании хотят избавиться от неопределенности, потому что на самом деле важнее понять, как работать на новом рынке с новыми европейскими мерами, чем знать, что произойдет с "брекситом".

Из Порту передает корреспондент Euronews Филиппа Суареш: "В Лиссабоне считают, что достигнутое между Брюсселем и Лондоном отвечают интересам Португалии, но из-за возможного срыва слово "неопределенность" сегодня, как никогда, определяет судьбу торговых отношений в будущем".