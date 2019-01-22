Британцы и испанцы сохранили право голоса

Британцы-резиденты Испании смогут голосовать на муниципальных выборах в Пиренейском королевстве, а испанцы сохранят за собой право голосовать в Великобритании – несмотря на "брексит". Соответствующее соглашение подписали Лондон и Мадрид. Этот документ коснется более двухсот тысяч испанцев, которые живут в Соединенном Королевстве, и трехсот тысяч британцев, ставших резидентами Испании.

Соглашение вступит в силу в момент, когда Великобритания покинет Евросоюз, то есть, как пока ожидается, 29 марта. Документ был подписан незадолго до муниципальных выборов, которые пройдут в обеих странах в мае. Таким образом Лондон и Мадрид решили подстраховаться на случай выхода Великобритании из ЕС, поскольку из-за "брексита" подданные Соединенного Королевства автоматически лишились бы права голосовать на муниципальных выборах в Испании, так же как и испанцы – в Великобритании.