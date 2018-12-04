"Лос-Анджелес Клипперс" вырвали победу у "Нью-Орлеан Пеликанс" в матче регулярного чемпионата НБА – 129:126. Не спасли "пеликанов" ни 37 очков, которые заработал Джулиус Рэндл, установив личный рекорд, ни дабл-дабл из 32 очков и 14 передач, который оформил Джру Холидей.
"Клипперс" и "Тандер" укрепляют позиции
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"Клипперс" и "Тандер" укрепляют позиции
Это десятая победа "Клипперс" в последних 12 матчах, калифорнийцы занимают в турнирной таблице западной конференции вторую строчку. "Пеликанс" идут на 11 месте. Они потерпели шестое поражение в 8 встречах.
"Охлахома-Сити Тандер" прервала победную серию "Детройт Пистонс", разгромив хозяев со счетом 110:83. Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Стивен Адамс, набравший 21 очко. Дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов записал на свой счет Пол Джордж.
"Оклахома" и "Детройт" сейчас уверенно держатся в зоне плей-офф: "Тандер" замыкает первую тройку на западе, а "Пистонс" занимают четвертую строчку на востоке.