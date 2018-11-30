Рождественские огни Парижа

Париж уже готов встречать Рождество. Французская столица осветилась миллионами разноцветных огней. Зажглись они на Елисейских полях, авеню Монтэнь, бульваре Осман и еще более чем на сотне улочек французской столицы. И даже в преддверии праздника власти Парижа решили не забывать об экологии, а потому для украшения города были использованы энергосберегающие светодиодные лампочки. Как говорят в мэрии, за электричество, которое уйдет на освещение Елисейских полей, будет потрачено столько же, сколько за год уходит у двух французских семей на оплату счетов за электроэнергию.