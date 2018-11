Новички и тяжеловесы от бизнеса: взаимный коучинг

Euronews поговорил о программе Scale Up c Сорреном Pоном, директором по программам филиала Next Step Challenge.

"Каковы основные преимущества датской программы Scale Up?"

Соррен Рон, Next Step Challenge: "Программа предлагает для каждой подопечной компании обучение, семинары, анализ, практические занятия. Наша цель - дать предпринимателю полное видение того, как реализовать свой замысел на рынке, от А до Я. Мы также организуем консультации по отраслевому принципу: сводим за одним столом начинающих бизнесменов и крупных игроков того или иного сектора. Мы предлагаем нашим клиентам интегрироваться в кластерные, сетевые структуры - и в стране, и на европейском уровне. Но самое главное - это прицельное обучение новичка: минимум 180 часов качественного бизнес-тренинга! Причем мы учим их вести дела именно в том секторе, который они выбрали, учитывая его специфику".

Как вы помогаете расти новичкам в бизнесе?

Соррен Рон, Next Step Challenge: "Мы осуществляем поддержку в выбранной отрасли с учетом современных бизнес-тенденций - это ставка на экологичность, устойчивое развитие, новые технологии. Мы смотрим, что лучше отвечает профилю компании, какие тенденции доминируют в отрасли. Программа Scale Up предлагает своим подопечным немало инициатив национального масштаба".

Какие еще преимущества имеют ваши подопечные?

Соррен Рон, Next Step Challenge: "Под моим патронатом - три обучающих центра, в них мы предлагаем нашим подопечным рассмотреть бизнес-возможности на стыке отраслей, расширить сферу поиска. Мы видим, что во всех без исключения секторах сегодня делается ставка на устойчивое развитие; мы советуем начинающим предпринимателям учитывать этот фактор и грамотно выстраивать бизнес-стратегию. Аналогично с новыми технологиями, без них сегодня никуда. По линии наших центров мы можем помочь компаниям набраться практического опыта через стажировки, контакты с крупными корпорациями. Это очень полезный и вдохновляющий обмен: отрасль получает от новичков идеи, энтузиазм, а малый бизнес учится. Я считаю это новой и перспективной тенденцией в нашем деле - налаживание постоянного и плодотворного обмена между отраслью и малым бизнесом".