Антитеррористические учения в Токио

В Токио прошли антитеррористические учения. Таким образом местные правоохранители готовятся к Олимпийским играм, которые японская столица примет в 2020 году. Участие в учениях приняли около 500 человек. В то время как одним полицейских и пожарным нужно было эвакуировать людей со стадиона, другие пытались обезвредить взрывное устройство. Еще одним "героем" этих учений стал полицейский пес, который должен был остановить "террориста", пытавшегося прорваться в здание с оружием в руках.