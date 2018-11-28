Мигранты ищут спасения от холода

Сотни мигрантов замерзают в лагерях для беженцев в Боснии и Герцеговине. Повсюду грязь, идет снег, и, по словам мигрантов, палатки, которые тут были разбиты совсем не спасают от холода. Многие из этих людей носят старые ботинки, носков у них нет.

"Нам очень сложно выживать в таких условиях. Вода ледяная, горячей воды нет. Здесь была разбита большая палатка, в ней проведена система отопления, но ее не включают", - рассказывает один из мигрантов.

По словам Нура Рахмана, который приехал в Боснию и Герцеговину из Афганистана, они не собираются сдаваться. "Мы планируем перейти через гору, даже если температура опустится до -50", - говорит мужчина.