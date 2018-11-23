No Comment: главное за неделю

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Президент США Дональд Трамп помиловал к День благодарения двух индеек. Этим птицам повезло, ни на чей праздничный стол они не попадут. Остаток жизни Горошинка и Морковка проживут на ферме в Вирджинии. Этой традиции уже почти 30 лет. Ввел ее президент Джордж Буш-старший.

Медведи рылись в мусорном баке в поисках еды, но неожиданно крышка одного из контейнеров захлопнулась, и один медвежонок оказался в ловушке, самостоятельно он выбраться не мог. Выручить своего малыша из беды пыталась мать, но ей не удалось открыть бак. В итоге на помощь медвежонку пришли полицейские города Траки, штат Калифорния.