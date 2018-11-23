No Comment: главное за неделю
Самые интересные видео недели из рубрики No Comment - в нашей подборке:
Президент США Дональд Трамп помиловал к День благодарения двух индеек. Этим птицам повезло, ни на чей праздничный стол они не попадут. Остаток жизни Горошинка и Морковка проживут на ферме в Вирджинии. Этой традиции уже почти 30 лет. Ввел ее президент Джордж Буш-старший.
Медведи рылись в мусорном баке в поисках еды, но неожиданно крышка одного из контейнеров захлопнулась, и один медвежонок оказался в ловушке, самостоятельно он выбраться не мог. Выручить своего малыша из беды пыталась мать, но ей не удалось открыть бак. В итоге на помощь медвежонку пришли полицейские города Траки, штат Калифорния.
Настоящая драма разыгралась на железнодорожной станции в индийском штате Уттар-Прадеш. Годовалая девочка выскользнула из рук матери и упала на пути, правда, к счастью, не на сами рельсы, а в зазор между платформой и поездом. Малышка не пострадала. Как только железнодорожный состав отъехал, девочку подняли на платформу и вернули родителям.