В центре Лос-Анджелеса состоялся ежегодный благотворительный обед для бездомных. Его проводит в течение более 35 лет организация "Миссия Лос-Анджелеса" в преддверии Дня благодарения. В США праздник закреплён за четвёртым четвергом ноября. Организация также обеспечивает бездомных местами для ночлега, едой и одеждой, предоставляет им медицинские и стоматологические услуги.

Трапезу устраивают в Skid Row – районе, где сконцентрировано много бездомных людей. В мероприятии принимают участие также американские знаменитости. Некоторые из них, как, например, актер Ке́вин Харт, делают пожертвования. Известный американский комик перечислил организации "Миссия Лос-Анджелеса" 50 тысяч долларов.