Ярмарка вакансий для мигрантов

В городе Тихуана на границе Мексики и США прошла ярмарка вакансий. В поисках работы сюда пришли сотни латиноамериканцев из "каравана мигрантов". Пройдя через всю Мексику, они теперь вынуждены ждать, когда смогут наконец попасть в конечный пункт назначения - США. В ближайшие недели, а, может, и месяцы им надо на что-то жить. А потому устроенная местными властями ярмарка вакансий - как нельзя кстати. Многочисленной рабочей силе радуются и в Мексике: ожидается, что в скором времени в городе могут оказаться до 10 тыс. мигрантов.